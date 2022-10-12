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Президент «Лацио»: цена Милинковича-Савича растёт каждый месяц

Президент «Лацио»: цена Милинковича-Савича растёт каждый месяц
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Президент футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито опроверг информацию о том, что он согласился продать полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича туринскому «Ювентусу» в январское трансферное окно.

«У меня нет договорённости с агентом Милинковича-Савича о продаже игрока «Ювентусу» или кому-то ещё зимой. Напротив, сейчас он стоит € 120 млн, а не 100. Каждый месяц цена растёт», — приводит слова функционера Il Messaggero.

В текущем сезоне итальянской Серии A 27-летний сербский полузащитник забил три гола и сделал семь голевых передач в девяти сыгранных турах.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка.

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