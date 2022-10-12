Пеллегрини — о позиции «Бетиса» в ЛЕ: не ожидали, что наберём девять очков в трёх матчах

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о положении своей команды в группе С Лиги Европы, прокомментировал грядущую встречу в рамках 4-го тура группового этапа турнира с итальянской «Ромой», а также высказался о состоянии атакующего полузащитника Набиля Фекира.

«Мы не ожидали, что наберём девять очков в трех матчах, потому что это очень компактная группа. У нас есть возможность добиться квалификации в домашней встрече с «Ромой». Это будет тяжёлый матч, как и в Риме. Важно обеспечить спокойный выход в плей-офф, но это не решающий матч. Мы будем стараться победить с самого начала матча, это то, что мы делаем и в Ла Лиге, и в Лиге Европы.

Набиль Фекир восстанавливается после мышечной травмы, дата возвращения неизвестна. На этой неделе он недоступен, ни в игре с «Ромой», ни в воскресенье с «Альмерией». Посмотрим на его состояние позже», — цитирует Пеллегрини итальянский журналист Альфредо Педулла.

«Вальядолид» — «Бетис». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 8-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.