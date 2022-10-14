Фанаты «Ювентуса» призвали президента клуба уйти в отставку

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» (Хайфа) — «Ювентус» (2:0) болельщики итальянского клуба вывесили несколько текстовых баннеров.

Как информирует Football Italia, на одном из баннеров фанаты «Ювентуса» заступились за главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри. Надпись гласила: «Мистер Аллегри никогда не уйдёт в отставку! Те, кто выступает против него, недостойны носить футболку «Ювентуса».

Второй баннер был более лаконичен – на нём фанаты «зебр» призвали президента клуба Андреа Аньелли уйти в отставку: «Аньелли, уходи!»

Напомним, «Старая синьора» провалила первую часть сезона-2022/2023. Клуб из Турина набрал лишь три очка в четырёх турах группового этапа ЛЧ, одержал в общей сложности лишь две победы в последних девяти матчах, занимая при этом восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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