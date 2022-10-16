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Артём Тимофеев: со стороны, может, мой гол и выглядит красиво, но ему далеко до гола тура

Артём Тимофеев: со стороны, может, мой гол и выглядит красиво, но ему далеко до гола тура
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара».

«Игра была равной, у нас и «Краснодара» были моменты, но нам чуть больше повезло. В первом тайме мы организовали много контратак, которые надо было доводить как минимум до ударов. В целом «Ахмат» заслужил победу.

Когда «Краснодар» дважды сравнивал счёт, то не думали, что соперник может забить ещё — продолжали играть в свой футбол. Да, счёт мог перевернуться в любую сторону, но мы забили третий и довели игру до победы. Что стало ключевым моментом? Третий гол.

Со стороны, может, мой гол и выглядит красиво, но ему далеко до гола тура (смеётся). Мне казалось, что слабо пробил, но повезло, что мяч оказался в сетке ворот. Хотел ударить с подъёма, а мяч подлетел, и пришлось бить щекой», — приводит слова Тимофеева „Матч ТВ“.

Напомним, вчера, в матче 13-го тура РПЛ «Ахмат» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 3:2.

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