Куртуа признался, что его удивило признание «Манчестер Сити» лучшим клубом года

30-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа удивился тем, что «Манчестер Сити» был назван лучшим клубом в 2022 году по версии французского журнала France Football.
«Манчестер Сити» стал лучшим клубом года, а «Реал» стал лишь третьим? Мы все были удивлены», — приводит слова Куртуа Marca.
Напомним, команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах «Сити» сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед и на один балл опередив «Ливерпуль». Кроме того, «горожане» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоянии проиграли будущему победителю — мадридскому «Реалу».
Куртуа парирует сильный удар Гризманна.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 18 октября 2022
-
02:55
-
02:42
-
02:16
-
01:58
-
01:56
-
01:41
-
01:36
-
01:17
-
01:13
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 17 октября 2022
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:03
-
22:58
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32