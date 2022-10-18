Куртуа признался, что его удивило признание «Манчестер Сити» лучшим клубом года

30-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа удивился тем, что «Манчестер Сити» был назван лучшим клубом в 2022 году по версии французского журнала France Football.

«Манчестер Сити» стал лучшим клубом года, а «Реал» стал лишь третьим? Мы все были удивлены», — приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах «Сити» сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед и на один балл опередив «Ливерпуль». Кроме того, «горожане» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоянии проиграли будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Куртуа парирует сильный удар Гризманна.

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