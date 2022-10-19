Агент Азмуна отреагировал на слухи об интересе московского «Динамо» к его клиенту

Арманд Дурн, представитель 27-летнего иранского нападающего немецкого «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал появившиеся слухи о том, что минувшим летом к экс-футболисту «Зенита» проявлял интерес другой клуб Российской Премьер-Лиги – московское «Динамо».

«Впервые об этом слышу. Никто из «Динамо» со мной по Азмуну не связывался», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер» в январе этого года за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 встречах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 18 млн.

Дзюба пообщался с Азмуном в эфире одной из социальных сетей.