Агент Азмуна отреагировал на слухи об интересе московского «Динамо» к его клиенту
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Арманд Дурн, представитель 27-летнего иранского нападающего немецкого «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал появившиеся слухи о том, что минувшим летом к экс-футболисту «Зенита» проявлял интерес другой клуб Российской Премьер-Лиги – московское «Динамо».
«Впервые об этом слышу. Никто из «Динамо» со мной по Азмуну не связывался», — цитирует Дурна «РБ Спорт».
Напомним, Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер» в январе этого года за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 встречах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 18 млн.
Дзюба пообщался с Азмуном в эфире одной из социальных сетей.
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