Самсонов высказался о победе над ЦСКА, которая стала второй в этом сезоне
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Крайний защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов рассказал, был ли специальный настрой на ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Был ли специальный настрой на ЦСКА? Настраиваемся на каждую игру. Так получилось, что матчи сложились в нашу пользу. Вот и всё», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч между ЦСКА и «Торпедо» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. По окончании матча победу праздновали футболисты «Торпедо» — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Марио Чурич, реализовав 11-метровый удар.
Новость по темеЦСКА проиграл «Торпедо» второй раз в сезоне
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