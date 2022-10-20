Анчелотти: когда Куртуа вернётся, Лунин отправится на скамейку запасных

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил украинского голкипера Андрея Лунина, который заменяет в воротах получившего травму Тибо Куртуа.

«Он выполнил свою роль. Он показал, что готов, что он отличный вратарь. Когда Куртуа вернётся, он отправится на скамейку запасных. Каждый матч, в котором он играет, делает его лучше, потому что он накапливает опыт. Качество у него есть, ему не хватает небольшого полевого опыта», — приводит слова Анчелотти Bernabeu Digital.

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил «Эльче» со счётом 3:0.

Украинец выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Лунин принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола, и в одном матче сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Лунин («Реал» Мадрид) парирует удар в упор!