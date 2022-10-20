Куртуа одной фразой оценил игру украинца Лунина в матче с «Эльче»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (0:3).

«Великолепный Лунин», — написан Куртуа в своём «твиттере».

Напомним, Лунин в последних матчах заменяет Куртуа, получившего травму.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Лунин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола и в одном матче сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. В следующем туре «Реалу» предстоит провести матч с «Севильей». Матч состоится 22 октября.

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