Куртуа одной фразой оценил игру украинца Лунина в матче с «Эльче»
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (0:3).
«Великолепный Лунин», — написан Куртуа в своём «твиттере».
Напомним, Лунин в последних матчах заменяет Куртуа, получившего травму.
Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Лунин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола и в одном матче сохранил свои ворота в неприкосновенности.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. В следующем туре «Реалу» предстоит провести матч с «Севильей». Матч состоится 22 октября.
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