Мартинес рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Роналду

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал проблемы, с которыми столкнулся португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«У него две проблемы: первая заключается в том, что ему 37 лет, поэтому, когда у него плохая матч, то это значит, что он «слишком стар», и это почти как если бы ему не разрешали проводить плохие матчи. Вторая проблема для Роналду в этом году заключается в том, что у тренера может быть пять замен. Роналду родом из той эпохи, когда, если ты не играешь 90 минут, то это воспринимается как минус игроку. Теперь мы видим, что атакующие футболисты не играют регулярно 90 минут, может быть, 20 или 30 минут из-за интенсивности и специфики АПЛ», – приводит слова Мартинеса Manchester Evening News.