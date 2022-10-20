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Нетфуллин — о матче с ЦСКА: тренерский штаб пропагандирует энергозатратный футбол

Нетфуллин — о матче с ЦСКА: тренерский штаб пропагандирует энергозатратный футбол
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал итоги кубкового матча с ЦСКА (1:0) и поделился мнением о смене главного тренера. Напомним, ранее чёрно-белых возглавил Андрей Талалаев.

«Тяжёлый и непривычный матч для команды в плане физических ощущений. Вернее, уже второй матч. Чувствуется, что тренерский штаб пропагандирует энергозатратный футбол: постоянный прессинг, рывки, спринты. Мы пока чуть не готовы к такому, но это дело времени — скоро такая интенсивность войдёт в норму.

Тренировка утром? Я уже работал под руководством Андрея Викторовича, поэтому знаю его методы (улыбается). Главное, чтобы это приносило результат. А так, да, вчерашний день был насыщенным!

Нас преследовал неудовлетворительный результат, да и частая смена тренера — это стресс для коллектива. А так, внутри команды нет и не было никаких проблем. Банально скажу: нам просто нельзя опускать руки.

Особый настрой с ЦСКА? Прошло много времени с момента, когда я играл за этот клуб. Приятно было сыграть на стадионе, на котором ещё не играл, приятно победить хорошую команду. Для себя ставил задачу: почувствовать игровой ритм, а то будто чуть выбился из колеи…» — приводит слова Нетфуллина официальный сайт «Торпедо».

В группе D Кубка России «Торпедо» занимает третье место с шестью очками. ЦСКА на первом — девять баллов. Сегодня, 20 октября, сыграют «Сочи» и «Урал».

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