Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан: я говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться

Зидан: я говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться
Комментарии

Бывший наставник мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что был уверен в том, что нападающий команды Карим Бензема однажды выиграет «Золотой мяч». Эту награду France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира. Зидан выиграл «Золотой мяч» в 1998 году.

«Когда я тренировал Карима, я сказал ему, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Он не был одержим этой наградой, но я сказал ему, что если он не сдастся, то в конечном итоге выиграет её», — приводит слова Зидана Football Espana.

34-летний Бензема впервые выиграл «Золотой мяч» на днях. В минувшем сезоне он забил 44 гола и отдал 15 результативных передач в 46 матчах, а также выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубки УЕФА и Испании.

В честь Бензема выпустили золотую повязку на руку. Зачем он три года перематывает пальцы? В честь Бензема выпустили золотую повязку на руку. Зачем он три года перематывает пальцы?
«Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема «Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема

Видеообзор. «Эльче» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022