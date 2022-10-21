Зидан: я говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться

Бывший наставник мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что был уверен в том, что нападающий команды Карим Бензема однажды выиграет «Золотой мяч». Эту награду France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира. Зидан выиграл «Золотой мяч» в 1998 году.
«Когда я тренировал Карима, я сказал ему, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Он не был одержим этой наградой, но я сказал ему, что если он не сдастся, то в конечном итоге выиграет её», — приводит слова Зидана Football Espana.
34-летний Бензема впервые выиграл «Золотой мяч» на днях. В минувшем сезоне он забил 44 гола и отдал 15 результативных передач в 46 матчах, а также выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубки УЕФА и Испании.
Видеообзор. «Эльче» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 октября 2022
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:47
-
18:35
-
18:34
-
18:32