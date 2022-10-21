Зидан: я говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться

Бывший наставник мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что был уверен в том, что нападающий команды Карим Бензема однажды выиграет «Золотой мяч». Эту награду France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира. Зидан выиграл «Золотой мяч» в 1998 году.

«Когда я тренировал Карима, я сказал ему, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Он не был одержим этой наградой, но я сказал ему, что если он не сдастся, то в конечном итоге выиграет её», — приводит слова Зидана Football Espana.



34-летний Бензема впервые выиграл «Золотой мяч» на днях. В минувшем сезоне он забил 44 гола и отдал 15 результативных передач в 46 матчах, а также выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубки УЕФА и Испании.

Видеообзор. «Эльче» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.