Главный тренер «ПСЖ» высказался о взаимоотношениях в команде Мбаппе и Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о главных героях матча с «Аяччо». 21 октября в стартовой игре 12-го тура французской Лиги 1 победу парижанам принесли дубль Килиана Мбаппе и гол Лионеля Месси, причём ассистировали друг другу во всех случаях они же.



«Полтайма нам было довольно непросто, потому что «Аяччо» давил на нас, показывал хорошую игру в атаке. Наши защитники были хороши в эти 20-25 минут. Было важно грамотно противостоять давлению соперника. А потом оно спало, и это дало уже нам больше пространства и возможностей.



Мбаппе забил очень важный первый гол. Во втором тайме ритм игры в некоторых отрезках был не очень высоким, но мои игроки были очень техничны, проводили хорошие розыгрыши там, где это было необходимо. И мы оформили ещё два великолепных мяча. Комбинация Лео – Килиан – Лео в случае со вторым голом была просто экстраординарной.



Вообще, взаимоотношения у Месси и Мбаппе в команде сложились замечательно, а это очень хорошо и для «ПСЖ», и конкретно для них. Лео и Килиан – игроки, которым нужно постоянно забивать», – приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».

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