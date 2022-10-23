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Джикия: с «Химками» Соболев не продлил голевую серию? Он отдал передачу и помог «Спартаку»

Джикия: с «Химками» Соболев не продлил голевую серию? Он отдал передачу и помог «Спартаку»
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0) и ответил на вопрос о голевой серии нападающего красно-белых Александра Соболева.

«С «Химками» всегда было тяжело играть, но сегодня результат на табло. Выиграли – самое главное.

Соболев не продлил голевую серию? Такое бывает в футболе. Он сегодня отдал голевую передачу, помог «Спартаку», старался. Это самое главное.

Великолепный матч Селихова? Селихов тоже был хорош», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 29 очков. У санкт-петербургского «Зенита» 33 очка.

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