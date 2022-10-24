Кухарчук: я бы пригласил Ибрагимовича в «Химки», чтоб атмосферу создавал, он старенький

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о неудачных результатах «Химок» и ответил на вопрос, кого хотел бы пригласить в подмосковную команду. Кухарчук также поразмышлял о том, как «Химкам» выйти из кризисной ситуации.
«Назвать три причины неудач «Химок»? Я одну причину не могу назвать, а ты просишь три. Если бы я знал, я бы давно сказал и исправил ситуацию.
Нет взаимопонимания с тренером? Это провокационный вопрос, я не буду отвечать. У нас всё есть: мы выходим на поле, выполняем установку тренера. После матча со «Спартаком» тренер сказал, что ребята молодцы, создали моменты. Я с ним согласен, у нас не получилось реализовать, что мы создали.
Как выходить из этой ситуации? Молча — меньше трепать языком, как это делаю сейчас я, давая интервью. Надо молча собраться и выходить на поле. Из подобных ситуаций мы уже выходили.
Мы собирались с командой, было общение, но это останется между нами. Игроки сами всё понимают. Нам надо выходить на поле и работать. Разговаривать тоже можно, но мы и так это много делаем, поэтому надо выходить и сражаться!
Если бы была возможность, кого подписал бы в «Химки»? Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».
Напомним, в последнем матче РПЛ «Химки» уступили «Спартаку» со счётом 0:5.
- 24 октября 2022
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:20
-
12:08
-
11:59
-
11:50
-
11:44
-
11:28
-
11:19
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:51
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:39
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:25