Кухарчук: я бы пригласил Ибрагимовича в «Химки», чтоб атмосферу создавал, он старенький

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о неудачных результатах «Химок» и ответил на вопрос, кого хотел бы пригласить в подмосковную команду. Кухарчук также поразмышлял о том, как «Химкам» выйти из кризисной ситуации.

«Назвать три причины неудач «Химок»? Я одну причину не могу назвать, а ты просишь три. Если бы я знал, я бы давно сказал и исправил ситуацию.

Нет взаимопонимания с тренером? Это провокационный вопрос, я не буду отвечать. У нас всё есть: мы выходим на поле, выполняем установку тренера. После матча со «Спартаком» тренер сказал, что ребята молодцы, создали моменты. Я с ним согласен, у нас не получилось реализовать, что мы создали.

Как выходить из этой ситуации? Молча — меньше трепать языком, как это делаю сейчас я, давая интервью. Надо молча собраться и выходить на поле. Из подобных ситуаций мы уже выходили.

Мы собирались с командой, было общение, но это останется между нами. Игроки сами всё понимают. Нам надо выходить на поле и работать. Разговаривать тоже можно, но мы и так это много делаем, поэтому надо выходить и сражаться!

Если бы была возможность, кого подписал бы в «Химки»? Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, в последнем матче РПЛ «Химки» уступили «Спартаку» со счётом 0:5.