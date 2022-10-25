Иньеста: Педри — прекрасный футболист. Он играет естественно, не задумываясь

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о 19-летнем хавбеке каталонского клуба Педри.
«Педри — прекрасный игрок, он спокойно действует с мячом. Он играет естественно, не задумываясь. У него есть всё, чтобы войти в историю «Барселоны». Видно, что он твёрдо стоит на ногах и много работает.
Конечно, в чём-то мы похожи, но он не обязан быть таким, как я. Может, в моей игре есть недостатки, которые ему лучше не перенимать. Педри благодаря своим характеристикам будет другим футболистом», — приводит слова Иньесты Barca Universal.
В нынешнем сезоне Педри принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил два гола. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду Испании.
«Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур
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