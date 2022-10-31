Левандовски и Бускетс не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Викторией Пльзень»

Футбольный клуб «Барселона» на своём официальном сайте объявил состав команды, который полетит на игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» в Чехию.
В заявке каталонского клуба не оказалось польского нападающего Роберта Левандовского и полузащитника Серхио Бускетса. Клуб сообщает, что поляку предоставлен отдых из-за проблем со спиной по решению тренерского штаба. Причина отсутствия в заявке Бускетса не сообщается.
Кроме того в заявку отсутствуют травмированные защитники «Барселоны» Эрик Гарсия и Жюль Кунде.
Встреча «Барселоны» с «Викторией» пройдёт завтра, 23 октября. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье и четвёртое места в группе соответственно.
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