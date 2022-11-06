Игроки «Аталанты» отпраздновали забитый мяч в стиле Криштиану Роналду

Игроки «Аталанты» Адемола Лукман и Мерих Демирал в матче с «Наполи» (1:2) отпраздновали забитый мяч в ворота неаполитанцев в стиле португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
После того как Лукман открыл счёт на 19-й минуте, реализовав пенальти, игроки сложили руки на груди и закрыли глаза.
Адемола Лукман и Мерих Демирал
Фото: Getty Images
Ранее в подобном стиле гол отпраздновал одноклубник Роналду Алехандро Гарначо, который в матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» забил с передачи португальца.
Гол не помог «Аталанте» заработать очки – Виктор Осимхен и Элиф Элмас принесли победу команде Лучано Спаллетти. «Наполи» набрал 35 баллов и упрочил лидерство в Серии А, оторвавшись от «Аталанты» на восемь очков.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
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