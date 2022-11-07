Ари ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ
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Бразильский нападающий Ари, имеющий российское гражданство, ныне выступающий на родине за «Атлетико Сеаренсе», высказался о возможном возвращении в Российскую Премьер-Лигу.
«Сейчас конкретных предложений нет, а после моего последнего матча в России их было много. Меня хотел продлить «Краснодар», но в последний момент всё сорвалось. Звали «Химки» — не сошлись по зарплате.
Прошло полтора года, и клубы могут сомневаться в моём физическом состоянии, ведь мне 36 лет, и я перенёс несколько операций. Но я в отличной форме, готовлюсь к матчам бразильской Серии С и ещё покажу, что способен на многое», — приводит слова форварда Sport24.
Напомним, Ари покинул «Краснодар» летом прошлого года. Свой последний матч в РПЛ футболист провёл прошлой весной.
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