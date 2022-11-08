Сергей Песьяков: у игроков «Ростова» нет привилегий по вызову в сборную России

Голкипер сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что у игроков команды из Ростова-на-Дону такие же шансы на включение в окончательный состав сборной такие же, как и у футболистов из других клубов.



«Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Какие ещё могут быть? Они шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации. Наших будущих соперников ещё не разбирал, займёмся этим уже непосредственно на сборах. Сейчас все мысли о клубе. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове в сборную? Нет конечно. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий», – приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.