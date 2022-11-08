В тульском «Арсенале» объяснили, почему не выплатили Чаушичу зарплату за один месяц

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал претензии экс-футболиста тульского клуба Горана Чаушича по поводу задолженности по зарплате. Ранее футболист заявлял, что ему не выплатили оклад за последний месяц по контракту. По причине этого Чаушич обратился в суд.
«Чаушич заявил журналистам, что „Арсенал“ остался должен ему одну зарплату? В целом хорошее интервью. Желаем ему удачи в новом клубе. Однако говоря об уходе из «Арсенала» Горан, видимо, подзабыл некоторые моменты или посчитал их незначительными. Необходимо внести ясность. Дело в том, что его контракт с «Арсеналом» заканчивался 30 июня 2022 года, из Тулы он уехал 21 мая. 15 июня команда собралась на сбор для подготовки к новому сезону, футболисту заранее было отправлено письмо с просьбой явиться в клуб, продолжить работу или заниматься вопросом прекращения отношений.
Но Чаушич к тому времени уже подписал контракт с тайским клубом и 20 июня провел за него первый матч. При действующем, напомню, контракте с «Арсеналом». Как такое возможно? Более абсурдную ситуацию представить сложно. Уже после окончания контракта на связь с клубом выходил его агент с предложением договориться и выплатить хотя бы часть суммы за июнь. Естественно, мы отказались от этого. Горану выплачена сумма по его фактическому нахождению в клубе по 22 мая 2022 года включительно.
Обсуждать выплату июньской зарплаты даже нелогично. Не считаем, что у нас перед ним есть задолженности.А его разочарование… Мы тоже во многом разочарованы итогами сезона-2021/2022", — передаёт слова Балашова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 8 ноября 2022
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