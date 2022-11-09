Игрок «Зенита» Клаудиньо: за сборную России должны играть российские футболисты

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался против натурализации футболистов с целью игры за российскую сборную.
«Давайте проясним ситуацию. От многих людей я слышу этот вопрос, слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и если так будет лучше для клуба, никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ранее стало известно, что Клаудиньо и Малком начали процедуру получения российского гражданства. По слухам футболисты получат возможность выступать за сборную России.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
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- 9 ноября 2022
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