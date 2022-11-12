Тихонов: «Зенит» сделает всё, чтобы добиться успеха в матче с «Торпедо»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Зенитом».

«Зенит» сделает всё, чтобы добиться успеха, потому что в прошлом туре была незапланированная потеря трёх очков. «Торпедо» находится в яме: команда регулярно проигрывает и не может набрать очки.



Конечно, «Торпедо» попытается сыграть от обороны и навязать массированную оборону. «Зенит», обладая сильными футболистами, захочет выиграть после проигрыша в прошлом матче. Конечно, фаворитом является «Зенит», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Торпедо» её замыкает. Московский клуб имеет в своём активе всего шесть набранных очков.