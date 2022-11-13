«Ренн» сумел установить командный рекорд в 21 веке

В ночь с 12 на 13 ноября состоялся матч 15-го тура Лиги 1, в котором «Ренн» в родных стенах принимал «Тулузу». Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Красно-чёрные не проигрывают уже в семнадцати матчах во всех соревнованиях. Это рекорд клуба в нынешнем веке.

В прошлом столетии у французской команды были две ещё более длинные беспроигрышные серии. Первая продлилась двадцать встреч с мая по декабрь в 1982 году. Вторая же является самой длинной — она продолжалась 22 игры, с ноября 1988 года по апрель 1989 года. Об этом сообщает Opta Jean в своём «твиттере».

Победа в этом матче позволила «Ренну» набрать 31 очко и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Бруно Женезио отстают от лидера турнира – «ПСЖ» – на семь баллов, парижане свой матч 15-го тура проведут сегодня, 13 ноября.

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