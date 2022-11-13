Лотар Маттеус: Мусиала играет, как Месси, его стоимость — € 250 млн
Поделиться
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус оценил игру 19-летнего полузащитника Джамала Мусиалы. Матч с «Шальке-04» стал сотым для молодого полузащитника в составе «Баварии». Мюнхенцы победили со счётом 2:0, а Мусиала поучаствовал в обоих голах, записав на свой счёт две результативные передачи.
«Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в «Баварии» и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость — € 250 млн. Но в любом случае этот игрок не для продажи», — приводит слова Маттеуса Goal со ссылкой на Sky Sports.
В текущем сезоне Джамал Мусиала провёл за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором восьми результативных передач.
Новость по темеХавбек «Баварии» Мусиала: «Реал» — мифический, легендарный клуб
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:44
-
10:44
-
10:30
-
10:25
-
10:19
-
10:16
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
09:46
-
09:41
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:20
-
08:19
-
07:01
-
06:59
-
05:58
-
05:46
-
05:40
-
04:55
-
04:51
-
04:45
-
04:36
-
04:26
-
04:16
-
04:03
-
03:48
Партнерский контент