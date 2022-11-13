Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лотар Маттеус: Мусиала играет, как Месси, его стоимость — € 250 млн

Лотар Маттеус: Мусиала играет, как Месси, его стоимость — € 250 млн
Комментарии

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус оценил игру 19-летнего полузащитника Джамала Мусиалы. Матч с «Шальке-04» стал сотым для молодого полузащитника в составе «Баварии». Мюнхенцы победили со счётом 2:0, а Мусиала поучаствовал в обоих голах, записав на свой счёт две результативные передачи.

«Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в «Баварии» и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость — € 250 млн. Но в любом случае этот игрок не для продажи», — приводит слова Маттеуса Goal со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провёл за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором восьми результативных передач.

Новость по теме
Хавбек «Баварии» Мусиала: «Реал» — мифический, легендарный клуб

Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022