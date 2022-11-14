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Сычевой — о вызове в сборную России: сначала не поверил. Подумал, разыгрывают

Сычевой — о вызове в сборную России: сначала не поверил. Подумал, разыгрывают
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал вызов в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор. Напомним, в ближайшее время наша национальная команда проведёт два товарищеских матча – с Таджикистаном (17 ноября) и с Узбекистаном (20 ноября).

«В сборную приехал с хорошим настроением. После хет-трика в матче с «Краснодаром» уверенности ещё прибавилось. Думаю, всё нормально будет. Вызов в сборную тоже хорошо повлиял на мою игру за клуб. Приятно здесь находиться.

Как я узнал о вызове в сборную? Не я это увидел. Отдыхал с будущей женой, и начали сообщения приходить. Все скидывали фотки и писали, что я попал в окончательный состав сборной России. Сначала не поверил. Подумал, разыгрывают. Потом сам всё увидел, эмоции переполняли.

Перед сезоном такого даже в мыслях не было. Просто в РПЛ хотел поиграть, мечта у меня такая была. А тут оказался в сборной, очень рад этому», — сказал Сычевой в видео на YouTube-канале сборной России.

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