Литвинов: счастлив, что могу организовать в Воронеже футбольный турнир для детей

Футболист московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался об организации детского турнира в Воронеже. Полузащитник красно-белых заявил, что счастлив иметь возможность проводить турниры для подрастающего поколения российских футболистов.



«Организовываю турнир в Воронеже под Новый год? Да. Уже летом организовывал, договаривался с людьми, чтобы для детей был турнир. Сейчас больше команд стало в Воронеже, есть популяризация футбола в городе – я очень счастлив. Это был турнир детско-юношеский, сделал ребятам подарки. За свои деньги делаю? Да, но саму организацию берёт на себя ДФЛ, а подарки я на себя беру», — передаёт слова Руслана Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.