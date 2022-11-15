«Барселона» хочет предложить «Астон Вилле» обмен футболистами

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис входит в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб взамен готов предложить права на хавбека Франка Кессье. Об этом сообщает Calciomercatoweb.
24-летний Дуглас Луис выступает за клуб из Бирмингема с лета 2019 года. Ранее он был футболистом «Манчестер Сити»,«Жироны» и «Васко да Гамы», воспитанником которого и является. В нынешнем сезоне Луис в 16 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
25-летний Кессье перешёл в «Барселону» свободным агентом летом 2022 года. Ивуариец начал карьеру в клубе «Стелла», позднее он стал игроком «Аталанты», а затем — «Милана», с котором в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. В нынешнем сезоне Кессье в 13 матчах забил один гол. Соглашение между Франком и «Барселоной» рассчитано до 2026 года.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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