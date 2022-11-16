Чепчугов считает, что Слуцкий является великолепным тренером, принявший мудрое решение

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста рулевого «Рубина». Вчера, 15 ноября стало известно, что специалист покинул казанскую команду по собственному желанию.
«Леонид Викторович — великолепный тренер! Он принял мудрое решение. К сожалению, в «Рубине» Слуцкий не достиг поставленных целей. Безусловно, его ждет работа в РПЛ после того, как он сделает паузу в сознании, отдохнет и проведёт самоанализ. Желаю ему здоровья, бодрости и сил», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».
Сергей играл под руководством Слуцкого в столичном клубе с 2010 по 2016 год. Всего в составе армейцев он провёл 28 встреч, в которых пропустил 33 мяча.
Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. В прошлом году команда из Казани заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В нынешнем сезоне после 18 туров в Первой лиге «Рубина» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице.
- 16 ноября 2022
-
06:23
-
06:07
-
05:47
-
04:56
-
04:52
-
04:40
-
04:32
-
04:21
-
04:20
-
04:05
-
03:49
-
03:36
-
03:27
-
03:19
-
03:08
-
03:05
-
03:03
-
02:56
-
02:51
-
02:34
-
02:20
-
02:02
-
02:02
-
01:52
-
01:35
-
01:18
-
01:17
-
00:56
-
00:48
-
00:48
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:08
-
00:01