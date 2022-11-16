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Чепчугов считает, что Слуцкий является великолепным тренером, принявший мудрое решение

Чепчугов считает, что Слуцкий является великолепным тренером, принявший мудрое решение
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Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста рулевого «Рубина». Вчера, 15 ноября стало известно, что специалист покинул казанскую команду по собственному желанию.

«Леонид Викторович — великолепный тренер! Он принял мудрое решение. К сожалению, в «Рубине» Слуцкий не достиг поставленных целей. Безусловно, его ждет работа в РПЛ после того, как он сделает паузу в сознании, отдохнет и проведёт самоанализ. Желаю ему здоровья, бодрости и сил», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Сергей играл под руководством Слуцкого в столичном клубе с 2010 по 2016 год. Всего в составе армейцев он провёл 28 встреч, в которых пропустил 33 мяча.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. В прошлом году команда из Казани заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В нынешнем сезоне после 18 туров в Первой лиге «Рубина» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице.

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