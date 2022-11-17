Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Фирмино на два года

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Фирмино на два года
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в скором времени может продлить контракт с английским клубом. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство клуба предложило бразильцу новое соглашение на два дополнительных года с опцией продления ещё на один сезон. Текущий контракт истекает летом 2023 года, сам игрок хочет остаться в команде Юргена Клоппа.

В текущем сезоне Фирмино провёл за мерсисайдцев 20 встреч во всех турнирах. На счету бразильского нападающего восемь голов и четыре результативные передачи. Ранее стало известно, что футболист не попал в финальную заявку своей национальной команды на чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:

Конор болеет за «МЮ», но приценивается к «Ливерпулю». А как же дружба с Криштиану? Конор болеет за «МЮ», но приценивается к «Ливерпулю». А как же дружба с Криштиану?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022