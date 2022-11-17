«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Фирмино на два года
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в скором времени может продлить контракт с английским клубом. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, руководство клуба предложило бразильцу новое соглашение на два дополнительных года с опцией продления ещё на один сезон. Текущий контракт истекает летом 2023 года, сам игрок хочет остаться в команде Юргена Клоппа.
В текущем сезоне Фирмино провёл за мерсисайдцев 20 встреч во всех турнирах. На счету бразильского нападающего восемь голов и четыре результативные передачи. Ранее стало известно, что футболист не попал в финальную заявку своей национальной команды на чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
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