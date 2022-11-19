RTL: Карим Бензема получил новую травму. Дешам может вызвать другого игрока до 21 ноября

Нападающий сборной Франции Карим Бензема, досрочно покинувший тренировку команды, получил новую травму, а не усугубил свои проблемы с коленом и подколенным сухожилием. У 34-летнего футболиста выявлено повреждение бедра, он пройдёт медицинское сканирование. Об этом сообщает RTL.
Появляется информация, что Бензема не сможет сыграть в первой игре с Австралией. У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама есть возможность вызвать нового футболиста до понедельника, 21 ноября.
Карим Бензема принял участие в 97 матчах за сборную Франции, в которых забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.
Первый матч на турнире в Катаре действующие чемпионы мира проведут во вторник, 22 ноября (22:00 мск). Соперником станет сборная Австралии. В одной группе с ними также выступают Дания и Тунис.
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 21 ноября 2022
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:25