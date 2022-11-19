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RTL: Карим Бензема получил новую травму. Дешам может вызвать другого игрока до 21 ноября

RTL: Карим Бензема получил новую травму. Дешам может вызвать другого игрока до 21 ноября
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема, досрочно покинувший тренировку команды, получил новую травму, а не усугубил свои проблемы с коленом и подколенным сухожилием. У 34-летнего футболиста выявлено повреждение бедра, он пройдёт медицинское сканирование. Об этом сообщает RTL.

Появляется информация, что Бензема не сможет сыграть в первой игре с Австралией. У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама есть возможность вызвать нового футболиста до понедельника, 21 ноября.

Карим Бензема принял участие в 97 матчах за сборную Франции, в которых забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.

Первый матч на турнире в Катаре действующие чемпионы мира проведут во вторник, 22 ноября (22:00 мск). Соперником станет сборная Австралии. В одной группе с ними также выступают Дания и Тунис.

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