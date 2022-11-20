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Гайя — о пропуске ЧМ: нелегко принять, что детская мечта разрушена из-за небольшой травмы

Гайя — о пропуске ЧМ: нелегко принять, что детская мечта разрушена из-за небольшой травмы
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Защитник сборной Испании и «Валенсии» Хосе Луис Гайя поделился эмоциями от исключения из состава национальной команды из-за травмы.

«Жизнь продолжается. Я хочу поблагодарить всех за добрые пожелания и поддержку, которые получил за последнее время. Честно говоря, не знаю, заслуживаю ли я столько любви. Нелегко принять, что твоя детская мечта разрушена из-за небольшого растяжения связок. Но такое иногда происходит, и мы должны с этим смириться», — написал Гайя на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Гайя получил растяжение связок голеностопа на одной из тренировок. Вместо травмированного защитника в расположение сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре был вызван защитник «Барселоны» Алекс Бальде.

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