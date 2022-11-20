Гайя — о пропуске ЧМ: нелегко принять, что детская мечта разрушена из-за небольшой травмы
Поделиться
Защитник сборной Испании и «Валенсии» Хосе Луис Гайя поделился эмоциями от исключения из состава национальной команды из-за травмы.
«Жизнь продолжается. Я хочу поблагодарить всех за добрые пожелания и поддержку, которые получил за последнее время. Честно говоря, не знаю, заслуживаю ли я столько любви. Нелегко принять, что твоя детская мечта разрушена из-за небольшого растяжения связок. Но такое иногда происходит, и мы должны с этим смириться», — написал Гайя на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Гайя получил растяжение связок голеностопа на одной из тренировок. Вместо травмированного защитника в расположение сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре был вызван защитник «Барселоны» Алекс Бальде.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
Партнерский контент