Олег Знарок покинет «Ак Барс», «Челси» рассчитывает на Захаряна. Главное к утру

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинет команду, «Челси» планирует подписать российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна зимой, Нидерланды победили Сенегал на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда.

2. Источник: «Челси» настроен приобрести Захаряна в январское трансферное окно.

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