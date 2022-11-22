Олег Знарок покинет «Ак Барс», «Челси» рассчитывает на Захаряна. Главное к утру

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинет команду, «Челси» планирует подписать российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна зимой, Нидерланды победили Сенегал на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда.
2. Источник: «Челси» настроен приобрести Захаряна в январское трансферное окно.
3. Нидерланды вырвали победу у Сенегала в концовке матча ЧМ-2022.
4. Роналду высказался о совместной рекламной кампании с Месси.
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7. ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму на ЧМ-2022.
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9. Игрок Нидерландов Бергвейн: Промес — король России. Он бы помог нам на ЧМ.
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- 22 ноября 2022
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