Доменек — о ЧМ-2018 в России: мне было скучно

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал игру команд во время чемпионата мира – 2018.
«Буду плохим парнем и скажу, что мне было скучно во время чемпионата мира в 2018 году. Кто-нибудь может сейчас вспомнить хоть один матч? Такой, в котором было всё? Не было ни одной такой игры.
Кроме нашей победы, у меня не осталось никаких захватывающих воспоминаний, а ведь я тогда был комментатором. Я не испытывал никаких эмоций – абсолютная пустота», — приводит слова Доменека Puremédias.
Во время ЧМ-2018 Доменек работал комментатором, но заявил, что ему было «скучно» на протяжении всего турнира, а также посетовал на отсутствие памятных матчей.
Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года французы под его руководством завоевали серебряные медали.
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