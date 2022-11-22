На игре сборных Аргентины и Саудовской Аравии на ЧМ-2022 присутствуют 88 тыс. человек

В эти минуты в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. На 82-й минуте встречи аравийцы выигрывают со счётом 2:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На матче присутствуют 88 012 зрителей. Как ранее сообщала ФИФА, максимальная вместимость стадиона в Лусаиле — 88 966 человек.
На 10-й минуте счёт в игре открыл капитан сборной Аргентины Лионель Месси, реализовав пенальти. Саудовская Аравия ответила двумя голами в начале второго тайма: на 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, а через четыре минуты вперёд аравийцев вывел Салем Аль-Давсари.
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Болельщики сборной Аргентины из Индии празднуют гол:
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