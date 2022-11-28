Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, завершается 2-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
13:00 мск.
Открывает программу матч между сборными Камеруна и Сербии. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей.
16:00 мск.
Начнётся матч между сборными Южной Кореи и Ганы. За ходом событий можно будет следить в нашей текстовой трансляции.
19:00 мск.
«Стэдиум 974» примет матч, в котором встретятся команды Бразилии и Швейцарии. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00.
22:00 мск.
Завершением игрового дня станет встреча Португалии и Уругвая. В 22:00 начнётся текстовая онлайн-трансляция матча. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик».
- 28 ноября 2022
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