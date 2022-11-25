«Я очень сильно обрадовался». Хлусевич — о включении крымских клубов в состав ФНЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о планируемом включении крымских клубов в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Когда узнал, очень сильно обрадовался. В Крыму много ребят, способных играть не только во втором, но и в первом дивизионе. Не могу говорить про РПЛ, но ФНЛ – 100%. Есть команды, стадионы. Для Второй лиги инфраструктура точно существует. И люди очень любят футбол.
Да, с точки зрения взрослого футбола там всё не очень хорошо. И я говорил об этом. Но, скорее, с посылом, что не было никакого развития. Нет конкуренции, они играют только между собой. Так что заход в российский футбол точно даст толчок вперёд. Думаю, несколько команд способны зацепиться за второй дивизион и не будут там аутсайдерами. Надеюсь, в первом же сезоне кто-то из них выйдет в Первую лигу. Это будет великолепно», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:
- 25 ноября 2022
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