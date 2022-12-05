Жуниньо: Левандовски — игрок более низкого уровня, чем Месси и Мбаппе

Бывший бразильский футболист Жуниньо сравнил нападающего сборной Польши Роберта Левандовского с нападающими Аргентины и Франции Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

«Нельзя сравнивать Левандовского с другими великими игроками. Его уровень ниже, чем у них. Его игра за Польшу? Он почти ничего не сделал! Месси с самого начала тащит Аргентину в одиночку.

Мбаппе произвёл на меня ещё большее впечатление. Благодаря своим физическим данным он делает такие финты, ускорения… Первый гол, который он забил (в ворота сборной Польши. — Прим. «Чемпионата»), все думали, что он пробьёт в дальний угол. Но он повернул своё тело, у него невероятная сила. Браво сборной Франции», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.



Левандовски вылетел со сборной Польши, проиграв в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре команде Франции (1:3). Форвард польской команды отметился двумя забитыми мячами в четырёх матчах на турнире. Франция с Мбаппе и Аргентина с Месси вышли в 1/4 финала. Французский нападающий забил пять голов в четырёх матчах, аргентинец — три в четырёх.

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