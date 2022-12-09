Нидерланды — Аргентина: статистика личных встреч команд перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором встретятся команды Нидерландов и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
За всю историю команды встречались между собой семь раз — это были два товарищеских матча и пять официальных игр. Самая престижная встреча с участием этих сборных — финал ЧМ-1978 (3:1 в пользу аргентинцев).
- Всего матчей: 7
- Победа Аргентины: 2
- Победа Нидерландов: 3
- Ничья: 2
Национальная команда Нидерландов в матче 1/8 финала мундиаля 2022 года играла со сборной США. Встреча завершилась победой европейской сборной в основное время со счётом 3:1.
Аргентина на этой стадии ЧМ-2022 провела встречу с Австралией. В этом противостоянии сильнее оказались аргентинские футболисты (2:1).
Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает этот международный турнир.
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