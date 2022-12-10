Валерий Газзаев: Роналду снова будет в запасе Португалии? Победный состав не меняют

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия, который состоится сегодня, 10 декабря.
«Португальцы гораздо сильнее Марокко — у них очень хорошая команда. Португальцы точно в числе сборных, которые показывали очень приличный футбол.
Пишут, что Роналду снова будет в запасе? Португальцы очень хорошо сыграли в матче со Швейцарией. Знаете, как говорят, — победный состав не меняют. Это решение тренера. В том же матче со Швейцарией команда играла на таком уровне, как будто профессионалы вышли против любителей. В футболе бывает всякое, но думаю, что португальцы прекрасно понимают, что у них есть все шансы попасть в четвёрку лучших сборных мира», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 декабря 2022
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