Дин Эштон: шок был бы, если бы Роналду начал матч Марокко — Португалия в старте

Бывший нападающий «Вест Хэма» Дин Эштон поделился мнением о Криштиану Роналду, который остался на скамейке запасных в матче 1/4 финала чемпионата мира между Португалией и Марокко.
«Шок был бы, если бы Роналду начал в старте. Было очевидно, что Гонсало Рамуш изменился: не только его голы, но и его движение, его энергия, его рывки создавали проблемы и открывали пространство для Бруну Фернандеша и Жоау Феликса. Конечно, он должен был начать с первых минут, так что в этом нет ничего удивительного. На самом деле я думаю, что Португалия [без Роналду] более разносторонняя команда.
Я не умаляю того, что может привнести Роналду, и он всё ещё способен решать исход матчей, я в этом уверен. Он всё ещё может сказать своё слово на этом чемпионате мира. Я не думаю, что Роналду принимает это [нахождение на скамейке запасных], но ему просто приходится с этим мириться», — цитирует Эштона talkSPORT.
- 10 декабря 2022
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