Марокко — Португалия: Эн-Несири вывел марокканцев вперёд на 42-й минуте

Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч четвертьфинала чемпионата мира. Играют сборные Марокко и Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте счёт открыл Эн-Несири: Юссеф головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах.

Обслуживает матч Марокко — Португалия бригада арбитров во главе с Факундо Тельо из Аргентины. Победитель этой пары сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинале встретятся Хорватия и Аргентина. Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Пророчество марокканца Софьяна Буфаля перед чемпионатом мира. Видеоролик: