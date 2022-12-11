Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с чемпионата мира — 2022 в Катаре
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Наследный принц Великобритании Уильям поддержал сборную Англии после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2) и вылета с турнира.
«Гарет Саутгейт, Гарри Кейн и вся сборная Англии, нам очень жаль. Вы вложили так много сил в этот турнир, и мы все невероятно гордимся вами. Держите головы высоко и вперёд, к следующему турниру», — написал Уильям на странице в социальных сетях.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре французская сборная встретится с национальной командой Марокко. В другом полуфинале сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.
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