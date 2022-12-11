Ольга Смородская: Кейна нельзя винить в поражении Англии. Франция была сильнее

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что форвард сборной Англии Гарри Кейн не виноват в поражении своей команды от Франции (1:2) в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре. Нападающий в этой игре дважды подходил к 11-метровой отметке. В первый раз он сумел сравнять счёт, со второй попытки Кейн пробил выше ворот при счёте 1:2, Англия в итоге уступила и завершила выступление на турнире.

«Кейна нельзя винить в поражении Англии. Конечно, он ужасно расстроен и подавлен. Я представляю его состояние. Но у англичан были возможности забивать с игры. Почему они этими шансами не воспользовались — это другой вопрос. Факт остаётся фактом: сборная Франции была не сильно лучше, но сильнее», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.