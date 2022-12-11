Ольга Смородская: Кейна нельзя винить в поражении Англии. Франция была сильнее

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что форвард сборной Англии Гарри Кейн не виноват в поражении своей команды от Франции (1:2) в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре. Нападающий в этой игре дважды подходил к 11-метровой отметке. В первый раз он сумел сравнять счёт, со второй попытки Кейн пробил выше ворот при счёте 1:2, Англия в итоге уступила и завершила выступление на турнире.
«Кейна нельзя винить в поражении Англии. Конечно, он ужасно расстроен и подавлен. Я представляю его состояние. Но у англичан были возможности забивать с игры. Почему они этими шансами не воспользовались — это другой вопрос. Факт остаётся фактом: сборная Франции была не сильно лучше, но сильнее», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 декабря 2022
-
18:24
-
18:14
-
18:14
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
16:56
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:43