Линекер: надеюсь, Саутгейт останется. При нём сборную Англии уважают во всём мире

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил поддержку главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту и заявил, что надеется, что наставник останется на своём посту после вылета с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я надеюсь, что Саутгейт останется. У меня есть чувство, что он ещё в процессе строительства команды. Сборную Англии уважают во всём мире. Англия не наслаждалась футболом национальной команды в течение многих лет. На этот раз они не выиграли, вылетев в плей-офф, но они были близки, очень близки», — написал Линекер в своём «твиттере».

Сборная Англии дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2022 года, где потерпела поражение от Франции – 1:2. Гарет Саутгейт ещё не принял решения о своём пребывании во главе национальной команды.

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