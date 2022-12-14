Ди Мария обнял Модрича после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поддержал полузащитника хорватской национальной команды Луку Модрича после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022.



Ди Мария пошёл к Модричу после финального свистка и обнял бывшего партнёра по мадридскому «Реалу». Напомним, аргентинский полузащитник не вышел на поле в этой встрече, а Модрич был заменён на 81-й минуте игры.



Сборная Аргентины обыграла Хорватию со счётом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира — 2022. В финальном матче, который состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик», аргентинские футболисты сыграют с победителем противостояния Франция — Марокко.

Матч за третье место ЧМ-2022 пройдёт 17 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.