Ди Мария обнял Модрича после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поддержал полузащитника хорватской национальной команды Луку Модрича после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
Ди Мария пошёл к Модричу после финального свистка и обнял бывшего партнёра по мадридскому «Реалу». Напомним, аргентинский полузащитник не вышел на поле в этой встрече, а Модрич был заменён на 81-й минуте игры.
Сборная Аргентины обыграла Хорватию со счётом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира — 2022. В финальном матче, который состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик», аргентинские футболисты сыграют с победителем противостояния Франция — Марокко.
Матч за третье место ЧМ-2022 пройдёт 17 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.
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