Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Мария обнял Модрича после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Ди Мария обнял Модрича после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поддержал полузащитника хорватской национальной команды Луку Модрича после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

Ди Мария пошёл к Модричу после финального свистка и обнял бывшего партнёра по мадридскому «Реалу». Напомним, аргентинский полузащитник не вышел на поле в этой встрече, а Модрич был заменён на 81-й минуте игры.

Сборная Аргентины обыграла Хорватию со счётом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира — 2022. В финальном матче, который состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик», аргентинские футболисты сыграют с победителем противостояния Франция — Марокко.

Матч за третье место ЧМ-2022 пройдёт 17 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022