Далич: к сожалению, в игре Аргентина — Хорватия был тот Месси, которого мы ожидали увидеть

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (0:3) высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.



«Месси был лучшим игроком мира на протяжении 15 лет. В матче с Хорватией он был очень опасен, и его мастерство помогло решить исход матча. Месси в отличной форме. К сожалению, это был тот Месси, которого мы все ожидали увидеть», — приводит слова Далича A Bola.



Напомним, 35-летний Месси забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине матча сделал результативный пас на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника хорватов Йошко Гвардиола.



В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко.