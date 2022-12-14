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Далич: к сожалению, в игре Аргентина — Хорватия был тот Месси, которого мы ожидали увидеть

Далич: к сожалению, в игре Аргентина — Хорватия был тот Месси, которого мы ожидали увидеть
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (0:3) высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Месси был лучшим игроком мира на протяжении 15 лет. В матче с Хорватией он был очень опасен, и его мастерство помогло решить исход матча. Месси в отличной форме. К сожалению, это был тот Месси, которого мы все ожидали увидеть», — приводит слова Далича A Bola.

Напомним, 35-летний Месси забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине матча сделал результативный пас на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника хорватов Йошко Гвардиола.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко.

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