Тренер Марокко Реграги: через 15 лет африканская команда выиграет чемпионат мира

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал итоги выступления его команды на чемпионате мира, а также выразил уверенность, что через 15 лет одна из африканских команд сумеет выиграть мировое первенство.

«Хорватия обыграла нас сегодня, потому что у них большой опыт. Они обыграли нас в первом тайме и сумели сохранить результат во втором, когда мы прибавили. Ступенька была слишком высока. Чтобы претендовать на третье место, нужно было выложиться на все 100%. Я горжусь своими игроками, они боролись до конца.

Когда мы подведём итоги, то поймём, что были на самом высоком уровне и играли с великими командами. У нас были только отличные игры. Мы показали, что Африка хороша, что мы становимся ближе по уровню. Франция и Хорватия выше нас, но ненамного. Через 15 лет африканская команда выиграет чемпионат мира.

Поколение игроков, которое я возглавляю, возможно, лучшее на континенте, но прежде чем стать королём мира, нужно стать королём дома. Мы должны доминировать на континенте, и тогда мы станем лучшим поколением в истории», — приводит слова Реграги Mundo Deportivo.