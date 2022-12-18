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Мбаппе обошёл Батистуту и Линекера и догнал Юргена Клинсмана по голам на чемпионатах мира

Мбаппе обошёл Батистуту и Линекера и догнал Юргена Клинсмана по голам на чемпионатах мира
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил 11 голов на чемпионатах мира и догнал по этому показателю немца Юргена Клинсмана. Он обошёл аргентинца Габриэля Батистуту и англичанина Гари Линекера. Нападающий оформил дубль в концовке финального матча чемпионата мира с Аргентиной и сравнял счёт — 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.

Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.

Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом турнире в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.

Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

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