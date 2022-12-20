Веденеев: для серии пенальти в сборной Франции игроки не из того теста сделаны

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о финале чемпионата мира — 2022 в Катаре. Экс-спортсмен заявил, что был уверен в победе сборной Аргентины над Францией. Напомним, основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 3:3. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы.

«С точки зрения зрелищности для болельщиков, безусловно, отличный финал. А с точки зрения качества игры и этими позиционными ошибками… Только Мбаппе и замены Дешама встряхнули французов. А так полтора тайма игра шла по какому-то непонятному сценарию. Одна команда вообще не играла — пропустили два гола, это Францию нисколько не вдохновило на то, чтобы бежать вперед. Ничего у них не получается, движения нет, и все шло к тому, что так все и завершится победой Аргентины. Ну просто никакого просвета не было. Но потом Дешам грамотно сделал замены, а Мбаппе показал свою настоящую силу. На этом чемпионате вообще все решающие голы приходили с его участием, он «завершитель». Он французов и в финал втащил, и чуть ли не в одиночку сделал финал зрелищным. Ведь не будь пенальти и второго гола Мбаппе, о чем бы мы с вами сейчас говорили?

В серии пенальти французам не хватило хладнокровия? Честно говоря, я на 99% был уверен и до серии пенальти, что аргентинцы выиграют. Там был такой момент у французов за 30 секунд до конца, когда Мбаппе мог забить четвертый гол… И все, время там уже заканчивалось. А для серии пенальти в составе французов большинство игроков просто не из того теста сделаны. Не было у этих чернокожих ребят того адреналина, который был у аргентинцев. В финале он у них просто зашкаливал! А на серии пенальти как раз и надо быть психологически устойчивыми, уверенными в себе. И психологически тут аргентинцы были выше», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».